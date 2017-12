West Wekker: Eigen munt voor Den Haag en proef met vuurwerkvrije zones

REGIO - Goedemorgen! Het is weer vrijdag. Nog een dagje ploeteren en dan kun je weer weekend vieren. Wij praten je in de West Wekker weer bij over het nieuws. Zo krijgt Den Haag een eigen munt. En in het Westland mag je straks niet meer overal vuurwerk afsteken.

1. Westland houdt proef met vuurwerkvrije zones

De gemeente Westland gaat met de jaarwisseling een proef houden met vuurwerkvrije zones. De zones worden ingesteld rond alle speeltuinen en de gebieden bij kinderboerderijen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Aanleiding om de proef te houden is volgens de burgemeester de aanzienlijke schade als gevolg van vuurwerk.

2. Den Haag krijgt een eigen munt om geld in de eigen regio te houden

Den Haag krijgt een eigen munt. De Haagse knaak moet ervoor zorgen dat mensen veel meer in de eigen regio gaan uitgeven. Dat is goed voor winkeliers én voor de klanten die kunnen rekenen op speciale aanbiedingen en kortingen.

De introductie van de munt zou een steuntje in de rug kunnen zijn om geld weer in de wat vergeten winkelgebieden uit te geven.

3. Na 6 jaar weer supermarkt in Kwintsheul

Na zes jaar komt er eindelijk weer een supermarkt in Kwintsheul. Jumbo opent daar komend voorjaar een winkel op de plek waar in 2012 de Albert Heijn afbrandde. Al die tijd zat het dorp zonder, ondanks vele beloften en protesten. De inwoners zijn erg blij met het nieuws.

4. Man overleden, echtgenote verdacht

Een 59-jarige Hagenaar is in de nacht van woensdag op donderdag door een misdrijf om het leven gekomen. Dit gebeurde in een huis aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag. De 59-jarige echtgenote van de man is aangehouden.

Het weer: Er zijn eerst wolkenvelden, daarna komt er geregeld zon en het blijft droog. Het wordt maximaal 5 of 6 graden.

