Unieke opblaasbare sporthallen bij Delftse hockeyclub

DELFT - In tegenstelling tot voorgaande jaren kan er dit jaar voor het eerst tijdens de wintermaanden bij de Delftse hockeyclub Ring Pass gehockeyd worden. Daar zijn donderdagavond twee opblaasbare sporthallen geplaatst.

'Door het plaatsen van de hallen zorgen we ervoor dat er op het eigen complex gespeeld kan worden en dat de spelers en speelsters van de club niet door heel Delft hoeven te worden ondergebracht', zegt voorzitter Peter van Haaren. Tientallen vrijwilligers werken, onder aanvoering van een gespecialiseerd bedrijf, tot laat in de avond mee aan de klus.

De voorzitter kijkt trots toe hoe de hal wordt opgebouwd: 'Het unieke is dat het twee hallen op één veld zijn, dat is uniek in Nederland. Daarnaast is het de grootste hal in Europa in zijn soort.' Aanstaande zondag wordt de hal officieel geopend door de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt.