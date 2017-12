Haagse agenten helpen Duitse collega's op kerstmarkt Düsseldorf

DEN HAAG - Ga je dit jaar naar de kerstmarkt in het Duitse Düsseldorf? Dan kun je daar ook een politieagent uit Den Haag tegenkomen. Vrijdag vertrekken de eerste Haagse agenten richting de kerstmarkt van Düsseldorf.

Vorig jaar vielen bij een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn twaalf doden en tientallen gewonden. Hierna hebben de Duitse autoriteiten besloten de beveiliging op te schroeven. Het is het eerste weekeinde dat Haagse agenten hun collega's in Duitsland bijstaan om de kerstmarkt veilig en gezellig te laten verlopen.

De Haagse hulp op de kerstmarkt maakt deel uit van een uitwisselingsproject tussen de Duitse en Nederlandse politie. In de zomerperiode komen Duitse agenten op Scheveningen helpen. Zo krijgen de Düsseldorfers 'een kijkje in de keuken' bij het Haagse korps. Ze deden onder meer schietoefeningen in het trainingscentrum van de politie in de Haagse wijk Ypenburg, brachten een bezoek aan de politiehelikopter op Schiphol en een liepen een dienst mee met de politie op Scheveningen.

