Marktkoopmannen over omgebrachte collega: 'We zijn er echt van geschrokken'

DEN HAAG - Na de dood van de Haagse marktkoopman blijft er vrijdag een lege plek over op de Haagse Markt. Collega's die zich in alle vroegte voorbereiden op een nieuwe marktdag, reageren geschokt op het nieuws. 'Ik ben er echt van geschrokken', zegt zijn buurman op de markt.

De 59-jarige marktkoopman Olav kwam in de nacht van woensdag op donderdag door een misdrijf om het leven. Zijn buurman op de markt noemt Olav 'een supergozer': 'Ik kon vreselijk met ze lachen. We deelden oude verhalen met elkaar. Wat er gebeurd is vind ik vreselijk. We moeten uit het nieuws vernemen wat hem overkomen is. Olav en zijn vrouw noemden we altijd Gert en Hermien, omdat ze altijd samen waren.'

De sfeer op hun stuk van de Markt was goed: 'Het was één bak gezelligheid', zegt zijn collega-marktkoopman. 'En je kijkt even om naar elkaar: even op elkaars zaak als je gaat plassen, dat soort dingen. Voor ons is het ook een beetje gissen hoe hij nu dood kan zijn. Ze waren pas getrouwd; ze waren idolaat van elkaar, al jaren.'



'Grote mond, klein hartje'

Michel Heinen staat al 25 jaar als koopman met zijn kraam op de Markt. 'Maar Olav en zijn vrouw staan er al 35 jaar. Dit nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel. Hij was een fijne vent, en zoals iedereen op de markt had hij een grote mond en een klein hartje. Iedereen hier is zo. Dit komt hard aan.

Zaterdag zal er op de Markt een tafel worden neergezet met bloemen en een condoleanceregister. 'Als mensen dat boek willen tekenen, dan kunnen ze op die manier hun respect betonen aan Olav. Hij heeft er zelf niks aan, maar we willen hem zo toch in ons hart houden.'



Vrouw aangehouden

Het is nog niet duidelijk wat de 59-jarige Olav precies overkomen is. De vrouw van de marktkoopman is aangehouden, zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van haar man. De recherche onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.

