Jetta Klijnsma begint als commissaris van de Koning in Drenthe

DEN HAAG - Oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma is vrijdag begonnen aan haar nieuwe baan als commissaris van de Koning in Drenthe. Tijdens een bijzondere Statenvergadering in het provinciehuis in Assen wordt ze vrijdagmiddag geïnstalleerd als opvolger van Jacques Tichelaar.

Haar partijgenoot Tichelaar moest in maart vertrekken nadat hij in opspraak raakte. Hij had als commissaris een dubieuze rol gespeeld bij het gunnen van een klus door de provincie aan zijn schoonzus. Toen de Provinciale Staten het vertrouwen opzegde in Tichelaar, besloot deze daarop zijn functie neer te leggen. Klijnsma neemt het stokje over van Jozias van Aartsen, de oud-burgemeester van Den Haag. Hij was sinds april waarnemend commissaris van de Koning.

Klijnsma was in het vorige kabinet staatssecretaris van Sociale Zaken. Over haar nieuwe rol als commissaris van de Koning wil Klijnsma nog niet te veel zeggen. Wat wel duidelijk is: ze wil ondersteunend zijn aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, en in Den Haag deuren openen voor Drenthe.



Op de fiets

Klijnsma wilde graag naar Drenthe, maar verliet Den Haag ook met weemoed, vertelt ze aan RTV Drenthe. Vooral de vele fietstochtjes naar zee zal ze missen; de files in de Randstad niet. Op de vraag waar ze wil gaan wonen is het antwoord simpel: 'Als het kan in de buurt van het provinciehuis, zodat ik gewoon op de fiets naar mijn werk kan.'

