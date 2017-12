Poetsen bij Volvo Ocean Race: 'De zeilers zweten, ze zijn nat en kweken wat luchtjes...'

DEN HAAG - Over iets meer dan een week vervolgen de Volvo Ocean Race-deelnemers hun race om de wereld. Het Australische Melbourne is de finishplaats van de derde etappe. In Kaapstad genieten de zeilers op dit moment van een minivakantie. Maar niet iedereen kan genieten, de boten moeten schoongemaakt want overal ligt water en het stinkt.

De zeven deelnemende boten hebben bijna drie weken gevaren dus nu is het aan het zogenoemde 'walteam' de boten op te lappen en klaar te maken voor de derde etappe.

Charlotte Heijstek van het Nederlandse Team Brunel is lid van zo'n 'walteam'. Na een etappe van ruim 13.000 kilometer is een boot volgens de Scheveningse 'behoorlijk uitgeleefd'. 'De zeilers zijn natuurlijk constant op zee. Er komt veel water over het dek, veel zout ook en beneden in het ruim houden ze het ook niet droog', vertelt Heijstek aan Omroep West.



Genieten tijdens het werk

Het is dus één grote natte bende. Maar dat is niet alles. 'De zeilers zweten, ze zijn nat en kweken dan ook wel wat luchtjes ja...'

Voor Charlotte is het in Kaapstad dus hard werken, maar genieten van Zuid-Afrika kan ze ondertussen wel. 'Het is prachtig mooi weer hier met een lekker temperatuurtje. Het is hard werken, maar dat je op zo'n plek mag zijn en uiteindelijk de hele wereld overgaat met het team. Dat is fantastisch.'



Tijd voor familie

De zeilers hebben wél even vrij en laten familie overkomen om tijd met elkaar door te brengen. 'Dat is wel één van de belangrijkste dingen als je weer op het vaste land bent', vertelt schipper Bouwe Bekking van Team Brunel.

'Ik ben een echte familieman. Op zee heb ik wel dagelijks contact met mijn vrouw, maar voor de rest leef je compleet afgezonderd. Je mist je familie, dus dan is het lekker als je na een etappe even wat tijd met elkaar door kan brengen.'

Finish

Het Nederlandse Team Brunel kwam afgelopen zaterdag als vierde in Kaapstad over de streep. Over de etappe van Lissabon naar Zuid-Afrika deden ze ruim negentien dagen. Team AkzoNobel, dat ook onder de Nederlandse vlag zeilt, finishte een dag later als vijfde.

Ondanks dat Bouwe Bekking ietwat teleurgesteld was over de vierde plaats, het team had een tijdje een podiumplaats in zicht, is de sfeer in de groep 'super goed'. 'Ze zijn natuurlijk wel allemaal bek af na zo'n lange tijd op zee. Ze waren wel even toe aan een kleine vakantie. Opladen voor de volgende trip', zegt Heijstek.



Beetje zoals Max Verstappen

Tot 10 december verblijven de deelnemers in Kaapstad. Tussen de etappes door zit dus wel een behoorlijke pauze voor de zeilers.

'Je kunt het een beetje vergelijken met Max Verstappen. Hij rijdt een rondje en voor de zeilers is zo'n rondje negentien dagen op zee racen. Kaapstad is nu een stop, waar dat voor Max een hele korte pauze in de pitstop. Zijn banden worden dan verwisseld en wij controleren de boot van voor naar achter.'