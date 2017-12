Deel dit artikel:











Huisartsenposten Alphen en Leiderdorp waarschijnlijk 's nachts dicht Foto: archief Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - De huisartsenposten (HAP) in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn en Leiderdorp gaan 's nachts mogelijk sluiten. Weinig mensen maken in de nachtelijke uren gebruik van de posten en de kosten om ze open te houden zijn hoog. De huisartsenvereniging Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) komt zelf met een plan om de posten anders in te richten.

'Gebleken is dat 's nachts maar drie of vier mensen naar de huisartsenpost in Alphen komen. Dat rechtvaardigt de mogelijkheid om de post voor consult te sluiten en alleen nog een auto te hebben staan met een dokter en een chauffeur om naar de mensen toe te gaan als zij niet zelf naar de nieuwe post (bij het LUMC in Leiden, red.) toe kunnen komen', zegt de Alphense huisarts Ruud Gebel namens SHR. Politieke partijen en inwoners van Alphen maken zich zorgen om de mogelijke sluiting. De gemeente Alphen heeft geen invloed op een eventuele sluiting.

Kosten: 132 euro Gebel snapt dat iedereen de zorg zo dicht mogelijk bij huis wil hebben, maar om de huisartsenpost te bemannen zijn er per nacht vier mensen nodig. Dat is duur en moet betaald worden door de zorgverzekeraars. 'Maar iedereen wil ook dat de zorgpremie betaalbaar blijft. Als je nagaat dat een consult bij de huisartsenpost 132 euro kost en overdag maar 9 euro, dan weet je wel een beetje waar de bezuiniging te halen valt.' Volgens Gebel besteden Nederlanders, als er nu niks verandert, over vijftien jaar eenderde van hun inkomen aan zorg.

Andere opties Op dit moment onderzoeken zorgverzekeraars samen met SHR de opties. Of dit de beste oplossing is? Gebel: 'Als iemand daar slimmere ideeën voor heeft, sta ik daar zeker voor open. Maar dit is in ieder geval wat wij hebben kunnen bedenken.' Zorg & Zekerheid, die namens de zorgverzekeraars het woord voert, wil niet reageren omdat het zich aansluit bij de woorden van Gebel. In het door hem gedane voorstel kan de zorgverzekeraar zich vinden, maar benadrukt dat er nog geen beslissingen zijn genomen.