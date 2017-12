COLUMN: Moe, moeier, moeder

WESTLAND - Ik vond het vroeger heel irritant, als mijn moeder dit zei. 'Moe, moeier, moeder'. Hoezo dan? Een moeder is toch de hele dag thuis? Kan toch lekker op de bank zitten als de kinderen naar school zijn? Haar eigen tijd indelen?

Het is hier geen hotel

Het leek mij de makkelijkste baan ter wereld, en daar had de overtreffende trap van moe zijn in mijn opinie niets mee te maken.

Nu heb ik zelf kinderen. En het is echt waar: dan kom je er pas achter dat het allemaal nog niet zo makkelijk is. Hoe vaak ik mezelf dingen hoor roepen als: ‘het is hier geen hotel!’ en: ‘ik ben geen uithangbord!’. Dingen waarvan ik vroeger zeker wist dat ik ze nooit ging zeggen. Het is gewoon een feit: ik ben mijn moeder geworden. En moeder zijn, een meer dan fulltime baan, is vermoeiend.

Ik hoor er niet bij

Ken je de blije, fitte ouders, die gelukzalig roepen dat hun kindje na zes weken al volledig doorslaapt? Die bestaan, maar ik hoor er niet bij. Mijn kinderen sliepen na een jaar nog niet door. En ook niet na twee jaar. Sterker nog, ze zijn nu 10, 7 en 5 en ik maak zelden een hele aaneengesloten nacht.

Ik heb geen idee hoe ze het volhouden

Het zijn gewoon geen slapers, nooit geweest ook. Ze waren als baby al alert, sliepen de helft minder dan andere baby’s, en skipten hun middagslaapje vanaf het moment dat ze anderhalf jaar oud waren. Inmiddels slapen ze nog korter: ’s avonds komen ze niet in slaap, en ’s ochtends zijn ze voor dag en dauw op. Ik heb geen idee hoe ze het volhouden!

Een schaars goed

Het lijkt alsof het in de winter erger wordt. Trekken dieren zich terug in hun holletje voor een winterslaap, mijn kinderen lijken slaap uit hun leven te bannen. Zodra we eind oktober de klok terugzetten is hun bioritme compleet verstoord, en ontwaken ze om een uur of 5. In de ochtend. Tel daar de stress over de gezonken boot van Sinterklaas bij op, en je begrijpt dat slaap een schaars goed is in huize de Bruijn.

De Sint is dan lang en breed vertrokken

Eén vooruitzicht helpt: zo rond maart is het weer over. De Sint is dan lang en breed vertrokken, de zon gaat weer schijnen en de klok gaat vooruit. Tijd voor mijn kinderen om aan hun zomerslaap te beginnen. En ook voor mama…