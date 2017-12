Loomelastiekjes gezocht voor kinderen in Myanmar

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Ichelle Hutink (19) woont op een hele speciale plek. In Myanmar doet zij vrijwilligerswerk in een klooster en geeft hier ook les aan de kids van het eiland. De loomelastiekjes zijn daar enorm populair en nu zoekt ze via Nederland deze gekleurde kleine elastiekjes. Hier kan ze SuperDebby goed voor gebruiken.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Ichelle liep tegen een probleem aan die vele jongeren zullen herkennen. Je bent klaar met de middelbare school...en dan? Ze besloot de stoute schoenen aan te trekken en een tussenjaar te nemen om te reizen. Via Sri Lanka en India kwam ze uiteindelijk in Myanmar terecht. Ze doet hier sinds 2 maanden vrijwilligerswerk in een klooster waar ze ook een school zijn. 'Ik geef hier Engelse les, Kunst en daarnaast begeleid ik kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben', zegt Ichelle. Ze leert enorm veel en heeft zelfs besloten langer te blijven. 'Ik wil hier nog niet weg, ik ben mijn visum aan het verlengen zodat ik hier hopelijk tot augustus 2018 kan blijven om daarna mijn studie op te pakken in Nederland'. Loomelastiekjes

De loomelastiekjes zijn enorm populair bij de kinderen in het klooster, maar aangezien Ichelle 300 kids onder haar hoede heeft, zijn er nog lang niet genoeg! Het klooster is volledig afhankelijk van giften en vrijwilligers. Ze zouden daar super blij zijn met meer van die felgekleurde kleine elastiekjes. De vader van Ichelle zet zich ook volop in voor deze zoektocht. Heb jij thuis nog loomelastiekjes liggen? Breng ze langs bij ons pand in Den Haag aan de Laan van 's-Gravenmade 2 of mail even naar superdebby@omroepwest.nl