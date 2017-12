OZB in Hillegom omhoog, in Den Haag omlaag

REGIO - Woningbezitters opgelet: komend jaar gaat in veel gemeenten de onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog. Daardoor gaat een huishouden in 2018 gemiddeld zo'n 1,7 procent meer belasting betalen dan afgelopen jaar. Dat blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis.

Ook in onze regio zijn er verschillen. De OZB in Hillegom stijgt komend jaar met 5,88 procent. In de praktijk betekent dat voor een gemiddeld huis in Hillegom dat de OZB stijgt van 231,39 euro (in 2017) naar 245,00 euro (in 2018). In Den Haag gaat de OZB omlaag met 0,04 procent: voor een gemiddeld Haags huis betekent dit dat de kosten dalen van 130,94 (2017) naar 130,89 euro (2018).

Benieuwd naar de stijging in jouw gemeente? We hebben de gemeenten uit onze regio (voor zover die in de steekproef voorkomen) voor je op een rijtje gezet:

Hillegom: +5,88%

Midden-Delfland: +3,93%

Noordwijk: +3,37%

Lisse: +2,94%

Leidschendam-Voorburg: +1,73%

Den Haag: -0,04%

Gemeenteraadsverkiezingen

Voor huiseigenaren is belangrijk om te weten hoe lokale politieke partijen omgaan met het OZB-dossier. Voor driekwart van woningbezitters is het zelfs heel belangrijk bij hun stemkeuze tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, die in maart gehouden worden.

'Politieke partijen moeten vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 duidelijkheid geven over hun plannen met de OZB', zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. 'Kiezers verwachten hierover openheid, eerlijkheid en standvastigheid van lokale politici.'



Grootste stijger

Niet alleen in onze regio, maar ook landelijk zijn er duidelijke verschillen. De grootste stijger is de Groningse gemeente Haren, waar de OZB met 12,83 procent stijgt. In Boekel (Noord-Brabant) daalt de OZB het hardst, met 9,11 procent. Gemiddeld betalen huiseigenaren in Nederland in 2018 zo'n 285,00 euro aan OZB.

