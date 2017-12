Burgemeester Krikke heeft begrip voor landelijk vuurwerkverbod

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag steunt een verbod op riskant vuurwerk zoals vuurpijlen en knalvuurwerk. Ze waarschuwt er wel voor dat het de veiligheid alleen verbetert als het landelijk wordt ingevoerd. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid pleit voor een verbod op vuurwerk dat veel letsel veroorzaakt. Dat staat in een onderzoek dat de raad vrijdag heeft gepresenteerd.

In het onderzoek concludeert de Onderzoeksraad dat de jaarwisseling op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar is, want veel mensen raken gewond tijdens de jaarwisseling.

'Jaarlijks eindigen bijna vijfhonderd mensen op de spoedeisende hulp, raken tweehonderd ogen beschadigd, valt gemiddeld een dode per jaar en worden zo'n elfduizend incidenten geregistreerd', staat in het rapport. 'Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau aan te scherpen.'



Vuurpijlen uit de hand afschieten

Volgens de Onderzoeksraad is een verbod op riskant vuurwerk noodzakelijk. Vooral vuurpijlen veroorzaken elk jaar veel letsel. Dit komt doordat de pijlen uit de hand worden afgeschoten, op omstanders worden gericht en vanuit instabiele lanceerinrichtingen zoals flessen worden afgestoken, waardoor ze in onbedoelde richting kunnen schieten.

'Knalvuurwerk zorgt voor veel overlast en nodigt uit tot roekeloos gedrag, bijvoorbeeld door naar omstanders of hulpverleners te gooien. Dit zorgt bij veel mensen voor een onveilig gevoel.'



Landelijke verbod

Krikke onderschrijft de conclusie van de Onderzoeksraad. 'Een verbod op knalvuurwerk past bij de tijdsgeest', zegt zij. 'Maar bedenk wel dat het alleen effectief is als het landelijk wordt ingevoerd. Dan kan het daadwerkelijk de overlast verder terugdringen.'

Ook wijst Krikke erop dat niet iedereen een verbod ziet zitten. Uit de vuurwerkenquête deze zomer onder 13.500 Hagenaars bleek dat een verbod zeer verdeeld ligt onder de bevolking. Het debat daarover zal dus snel na de jaarwisseling moeten worden gevoerd om de eventuele invoering ervan voor volgend jaar tijdig te kunnen regelen. Ik ben dan ook benieuwd hoe het kabinet en de Tweede Kamer hier tegenover staan en roep hen op zich hier spoedig over uit te spreken.'



Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw

De Onderzoeksraad onderkent dat het afsteken van vuurwerk voor veel mensen sterk verbonden is aan de viering van Oud en Nieuw. 'Echter het voortdurend patroon van veel letsel en de grote aantallen ordeverstoringen moet volgens de Onderzoeksraad worden doorbroken.'

Daarom zegt de raad dat gemeenten beter professionele vuurwerkshows kunnen organiseren. Krikke is het daarmee eens. 'We hebben al een aantal jaren vuurwerkshows, dit jaar weer één meer dan vorig jaar. Ook hebben we 23 vuurwerkvrije zones rond ziekenhuizen en kinderboerderijen', zegt Krikke.



Vrijwillige vuurwerkvrije zone

Ook bewoners kunnen wat doen, aldus Krikke. 'We experimenteren dit jaar met vrijwillige vuurwerkvrije zones, door bewoners zelf ingesteld en gehandhaafd, om overlast in de straten en op pleintjes terug te dringen.'