Man (64) mishandeld toen hij vroeg of het wat zachter kon

ZOETERMEER - Een 64-jarige man is op de Markt in Zoetermeer mishandeld toen hij een groep jongeren aansprak. Een man uit die groep sloeg het slachtoffer. Hij liep daarbij een hoofdwond op.

Getuigen hebben agenten verteld dat de man zondagochtend op pantoffels naar een groepje van vijf personen liep. Hij vroeg of het wat zachter kon omdat hij verder wilde slapen. Het slachtoffer kwam in een woordenwisseling terecht met de twee mannen en drie vrouwen.

Toen de man terug wilde lopen naar zijn huis werd hij door één van de mannen uit het groepje geduwd en neergeslagen. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Getuigen

De politie is op zoek naar degene die de man heeft geslagen. Het gaat om een kleine blonde, blanke man van ongeveer 23 jaar oud. Hij is 1,73 meter lang en had een grijze jas en donkerblauwe spijkerbroek aan. De politie heeft goede camerabeelden van de verdachte, maar weet nog niet wie het is.

