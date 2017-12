Koen Jans nieuwe mediaman van ADO Den Haag

DEN HAAG - 'Het creëren van wedstrijdbeleving. Fans nog meer meenemen achter de schermen. De krachten van social media benutten en online een nog sterkere positie verkrijgen.' In een notendop vertelt Koen Jans wat zijn plannen zijn met ADO Den Haag. De 28-jarige Groninger is vrijdag gepresenteerd bij de club. Hij komt de afdeling communicatie en marketing per direct versterken.

De naam Jans is niet onbekend in de voetbalwereld. Ron Jans, de vader van Koen, is op dit moment technisch manager van FC Groningen. En de afgelopen jaren is ook Koen actief geweest in de wereld van de voetballerij. Zo heeft hij een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het online voetbalplatform FC Update. De ervaringen die hij daar heeft opgedaan, neemt Jans nu mee naar ADO Den Haag.

'Ik word een spil tussen drie domeinen: communicatie, marketing en pers. Voornamelijk op het gebied van communicatie ga ik de lijnen uitzetten en vernieuwing aanbrengen. In bepaalde opzichten kan de club dat wel gebruiken', geeft Jans na zijn presentatie in het Cars Jeans Stadion aan. 'Het is niet dat ik hier als een olifant door de porseleinkast ga rennen. Maar op bepaalde gebieden kunnen we nu al wel wat eerste stappen gaan zetten.'



Gevoelig

Komende zaterdag speelt ADO Den Haag thuis tegen FC Groningen. Een ietwat gevoelige wedstrijd in de familie Jans. 'Haha, we hebben het er al even over gehad thuis. Er was meteen gezonde rivaliteit. Ik ben echt voor ADO nu. Vroeger speelde ik bij Groen Geel in Groningen, dus wat dat betreft is de stap niet heel erg groot.'

Jans gaat in zijn nieuwe functie samenwerken met de huidige perschef Ronald van der Geer.