Wilfred van Leeuwen en FC Eindhoven na dit seizoen uit elkaar

DEN HAAG - Wilfred van Leeuwen vertrekt na dit seizoen als coach van FC Eindhoven. Het contract van de 44-jarige trainer loopt af en hij wil zijn verbintenis niet verlengen. Dat heeft de Jupiler League-club vrijdagavond na het duel tegen FC Oss bekendgemaakt. Dat is een streep door de rekening van FC Eindhoven, dat graag meerjarig met Van Leeuwen door wilde.

Het hoofdtrainerschap van Van Leeuwen in de eerste divisie heeft dus slechts een jaar geduurd. In een interview met FC Eindhoven TV liet de coach twee weken geleden al weten dat er gespreken over de toekomst liepen. 'Mijn vriendin zit samen met ons zoontje gewoon in Den Haag, terwijl ik hier vijf tot zes dagen in Eindhoven ben. Is het mij dat allemaal wel waard...?', vroeg hij zich hardop af.

Het antwoord blijkt uiteindelijk nee. Van Leeuwen maakte afgelopen zomer de overstap van VVSB naar FC Eindhoven, waarmee hij op dit moment de elfde plaats in de Jupiler League bezet. Zijn doorlopende contract bij VVSB werd door de club uit de Eindhoven afgekocht.



'Een andere keuze'

FC Eindhoven laat op haar website weten 'tevreden te zijn over de werkwijze van Van Leeuwen en betreurt daarom het besluit'. 'Van Leeuwen maakt op privé-, zakelijk en voetbalgebied een andere keuze. De club respecteert uiteraard daarin zijn beslissing.'

Waar Van Leeuwen zijn carrière als coach voort gaat zetten is op dit moment nog niet bekend. In het regionale amateurvoetbal zijn Rijnsburgse Boys (tweede divisie) en Quick Boys (derde divisie) nog op zoek naar opvolgers voor Pieter Mulders en Jan Zoutman.