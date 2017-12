Joegoslavië-Tribunaal doet eigen onderzoek naar zelfmoord Slobodan Praljak

DEN HAAG - Naast het Nederlandse onderzoek naar de dood van de veroordeelde Kroaat Slobodan Praljak doet het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag ook zelf onderzoek. Het wordt een een onafhankelijk onderzoek naar de eigen manier van werken. Volgens het tribunaal is dit standaardprocedure.

Woensdag werd de voormalige Bosnisch-Kroatische legercommandant Praljak (72) in hoger beroep tot twintig jaar cel veroordeeld. Nadat hij het vonnis had gehoord, stond hij op en dronk hij een flesje vergif leeg. 'Ik ben geen oorlogsmisdadiger' zei hij. Korte tijd later overleed Praljak in een ziekenhuis in Den Haag.

Het door het tribunaal ingestelde onderzoek wordt geleid door Hassan Jallow. Hij is opperrechter in Gambia, voormalig aanklager bij het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en het Mechanisme voor Internationale Straftribunalen. Het onderzoek begint volgende week en moet worden afgerond voordat het Joegoslavië-Tribunaal op 31 december 2017 ophoudt te bestaan. De aanbevelingen kunnen van belang zijn voor eventuele toekomstige tribunalen.



Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van Praljak. Vrijdagochtend is begonnen met de autopsie op het lichaam van de oud-generaal. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren.





