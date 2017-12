Cultheld Tom Beugelsdijk ziet nieuw huwelijk met ADO Den Haag wel zitten

DEN HAAG - Zeg je ADO Den Haag, dan zeg je Tom Beugelsdijk. De rasechte Hagenaar hoort bij de club en wordt door heel Nederland geassocieerd met de club. Maar of Beugelsdijk ook komend voetbaljaargang nog in 'zijn stadje' voetbalt, is nog maar de vraag.

Het contract van de verdediger loopt na dit seizoen af bij ADO Den Haag. Maar de liefde lijkt van twee kanten te komen. Waarom zou je dan niet langer met elkaar doorgaan?

'Ja, ik heb ook gelezen dat de club met mij door wil. En daar ben ik harstikke blij mee', geeft Beugelsdijk aan, die, als hij verlengt, volgend jaar zijn zesde seizoen bij ADO ingaat.



'Nog geen breukje'

'Hoe ik er zelf in sta? Heel positief natuurlijk. In een relatie zeggen ze altijd: als er ergens een breukje zit, dan komt dat nooit meer goed. Maar die breuk hebben ADO en ik nog nooit gehad. Dus ik ga vol liefde en goede moed het gesprek in met de club.'

Dat gesprek over zijn contract is er op dit moment nog niet geweest. Wanneer het moment komt om te praten over de toekomst, maakt Beugelsdijk zich niet druk om. 'Dat gaat vanzelf wel komen. Ik ben in ieder geval postief, dus dat gaat echt wel goed komen.'



Blessure

Waar nog wel wat onduidelijkheid over bestaat, is de 'blessure' die Beugelsdijk donderdag tijdens de training opliep. 'Ik ging mee met een corner, de bal sloeg af en ik wilde een actie maken. Maar ik maakte een gekke beweging en op een gegeven moment voelde ik wat steken in mijn hamstring', legt hij uit.

Een echo op de club heeft uitgewezen dat het geen scheur is. 'Maar we gaan nog wel naar het ziekenhuis om het te laten onderzoeken. We hopen dat het een verkramping is. De pijn die ik nu voel, blijft er maar zitten. Het lijkt net alsof ik de hele dag kramp heb.'

Door het duel tegen FC Groningen zaterdag heeft Beugelsdijk al wel een streep gezet.