Eenzame Scheveningse ouderen in het zonnetje gezet met adventskalender

DEN HAAG - Senioren worden deze maand tijdens de Scheveningse Luikjes in het zonnetje gezet. Vrijdag werd het eerste vakje van een enorme adventskalender geopend. Tot en met 21 december gaat er elke dag een luikje open. Er achter zit een cadeautje van een bedrijf, organisatie of particulier die tijd en aandacht schenkt aan senioren op Scheveningen.

De ouderen kunnen onder andere gratis naar de ijsculpturen van het Cool Event, lunchen met verkeersregelaars, naar een boeken- en eetclub bij Paagman en aquajoggen in het Kurhaus. Bij alle activiteiten zijn ouderenadviseurs aanwezig om de senioren te begeleiden om hiermee ook de mensen na de maand december genoeg activiteiten te bieden.

Het initiatief komt van Else Kodde en Madelon Vink. 'Met Scheveningse Luikjes hopen we zoveel mogelijk senioren te bereiken en hiermee de maand december net even iets gezelliger en mooier te maken voor hen.' Aan de Scheveningse Arie Spaans (86) de eer om het eerste vakje te openen met als cadeautje: een gratis cursus internetbankieren bij de Rabobank.

LEES OOK: Haagse Luikjes tegen eenzaamheid