Schipper Bouwe Bekking voert wijziging door in Team Brunel

DEN HAAG - Schipper Bouwe Bekking heeft een wijziging doorgevoerd aan boord van Team Brunel. Op de Nederlandse boot maakt de Argentijn Maciel Cichetti plaats voor de Belg Louis Balcaen. De 29-jarige stuurman en trimmer voegt zich in Kaapstad bij het zeilteam voor de derde etappe, die volgende week zondag begint en naar Melbourne voert.

De gelouterde Bekking (54) en Balcaen werkten tijdens de vorige editie van de Volvo Ocean Race al samen. 'Louis is een van de allerbeste stuurmannen die ik ken', zei de Nederlandse schipper. 'Door zijn ervaring brengt hij net dat stukje extra.'

Door andere verplichtingen moest de Belg de eerste twee etappes overslaan. 'En zo zijn er nog een aantal zeilers waarmee we afspraken hebben voor later in de race. Vergelijk het met een voetbalteam, daar stel je ook afhankelijk van de omstandigheden het sterkste team op voor een bepaalde wedstrijd', aldus Bekking.

LEES OOK: Poetsen bij Volvo Ocean Race: 'De zeilers zweten, ze zijn nat en kweken wat luchtjes...'