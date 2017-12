Geen villa's in tuin Scheepjeskerk Hazerswoude-Rijndijk

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - In de pastorie en de tuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude-Rijndijk worden geen woningen gebouwd. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn steekt op het allerlaatste moment een stokje voor de plannen, bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad. De politieke partijen laten zich overhalen door de grote weerstand die heerst bij omwonenden.

In de pastorie zouden drie appartementen komen en in de tuin moesten zeven villa's gebouwd worden. De toenmalige gemeente Rijnwoude was akkoord met het plan, maar anno 2017 zijn de meningen 180 graden gedraaid.

Buurtbewoners startten een handtekeningenactie, waar ongeveer 600 tegenstanders zich bij aansloten. De gemeenteraad gaat in december tegen de wijziging van het bestemmingsplan stemmen. Daardoor gaat de bouw niet door.



Dit vinden de politieke partijen

De complete gemeenteraad is tegen. Alleen Nieuw Elan, wiens wethouder het bestemmingsplan in zijn portefeuille heeft na het vertrek van wethouder Tseard Hoekstra (VVD), liet in het midden of zij voor of tegen is, maar zal naar verwachting ook tegen gaan stemmen.

Partijen als CDA en RijnGouweLokaal, en vermoedelijk ook Nieuw Elan, vinden de plannen niet verkeerd. Maar ze stemmen tegen omdat ze zich hebben laten overtuigen door de buurtbewoners.



Onderhoud betalen dankzij studio's

Tientallen mensen protesteerden donderdagavond in het gemeentehuis tegen de plannen. Ze kwamen met spandoeken naar de vergadering. Nu wordt er nog 'gekerkt' in de Scheepjeskerk, waardoor er financiële middelen zijn voor het onderhoud. Zodra de kerk zou sluiten, zou het onderhoud in gedrang komen.

Stichting Scheepjeskerk heeft een alternatief plan en de gemeenteraad steunt dat initiatief. Voor het onderhoud van de kerk op lange termijn zouden in de pastorie studio's gebouwd moeten worden om geld te genereren voor het onderhoud,dat nu nog gedaan wordt door vrijwilliger. In die studio's kunnen starters uit de omgeving wonen die nog niet het geld hebben voor andere woonruimten.