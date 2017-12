Deel dit artikel:











Stichting Iedereen een maaltijd zoekt keukenapparatuur

ZOETERMEER - Helaas zijn er heel wat mensen in ons land die geen maaltijden voor zichzelf of hun gezin kunnen permiteren. Stichting Iedereen een maaltijd verzorgt deze maaltijden. Brenda Hartgring uit Zoetermeer is de oprichter en zoekt nog wat spullen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Stichting Iedereen een maaltijd verzorgt elke dag een warme maaltijd voor mensen die het niet zo breed hebben. Zo kunnen ze gratis van nasi, pasta of een Hollandse stamppot genieten. Per week geeft de stichting 70 tot 80 maaltijden weg. Maar Brenda wilt eigenlijk nog meer maaltijden maken dan dat zij nu doet. Daar heeft ze extra keukenapparatuur voor nodig en daar kan SuperDebby bij helpen! Soeppannen, schalen, lepels, maar ook met een stoomapparaat en staafmixer is Brenda heel blij. Het is belangrijk dat het wel professioneel apparatuur is, zodat het lang mee gaat. Heb jij iets voor Brenda en wil je de stichting graag helpen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl