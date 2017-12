Kerstversiering nodig voor eerste kerstmarkt in Delfgauw

DELFGAUW - Buurvrouwen Jolanda Verkade en Lucienne van Leeuwen kwamen tot het idee om samen een kerstmarkt te organiseren. Het wordt de eerste kerstmarkt van Delfgauw! Om de kerstmarkt echt kerstig te maken schakelde ze SuperDebby in.

In het voorjaar organiseerde Lucienne al een creabeurs, maar toen dacht ze samen met haar buurvrouw Jolanda: 'Is het niet leuk als we samen een kerstmarkt gaan organiseren?' Voor ze het wisten waren ze al bezig met de voorbereidingen en wilde ondernemers uit de buurt dolgraag mee doen. Er staan wel 22 kramen en een ruilhoek voor mensen die graag kerstspullen met elkaar willen ruilen. Alle opbrengsten van de markt gaan naar een goed doel.

De kerstmarkt is op zaterdag 9 december tussen 14:00 en 19:00 uur. Dus heb je zin om langs te komen? Ga er dan lekker heen!

Lucienne is nog op zoek naar kerstversiering om de ruilhoek mee aan te kleden. Heb jij kerstversiering die zij mogen gebruiken voor hun kerstmarkt?

Het maakt niet uit wat voor versiering, als het maar met kerst te maken heeft.

Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl. Woon je nou in Delfgauw, Pijnacker of Nootdorp? Dan komt Lucienne het gewoon bij je ophalen.