AD onderzoekt of haringtest anders kan Hans Nijenhuis, hoofdredacteur AD | Foto: ANP, bewerking Omroep West

DEN HAAG - Het AD onderzoekt of de jaarlijkse haringtest moet veranderen. Aanleiding is volgens hoofdredacteur Hans Nijenhuis de commotie die is ontstaan na onderzoek van econoom Ben Vollaard. Die zei dat de haringtest doorgestoken kaart is.

Nijenhuis overlegde vrijdag met de haringsector over hoe een goede en objectieve test mogelijk is, zegt hij na een bericht hierover van EenVandaag. 'Uit dat overleg zijn wat ideeën gekomen en daar wordt verder naar gekeken. We hebben nog tijd voor de test komend voorjaar.' 'Het onderzoek naar mogelijke aanpassingen wil niet zeggen dat we het fout doen', aldus de hoofdredacteur. 'We willen af van het gedoe, want dat straalt af op de krant.'

'Onbetrouwbare test' Econoom Ben Vollaard zegt dat haringboeren die aangesloten zijn bij groothandel Atlantic op Scheveningen gemiddeld veel hoger scoren dan winkeliers die hun vis ergens anders bestellen. Saillant detail: één van de keurmeesters van de AD-test geeft cursussen bij Atlantic. LEES OOK: 'Hoofdredacteur baalt van commotie om haringtest: 'Verdiende ik er maar meer aan'