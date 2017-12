Voorbeschouwing ADO - Groningen: 'Beugelsdijk gaat Groningen-thuis niet halen'

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk gaat de thuiswedstrijd tegen FC Groningen niet halen. De verdediger raakte deze week geblesseerd aan zijn hamstring en moet de wedstrijd vanaf de zijkant aanschouwen. ‘Zijn vervanger is Thomas Meissner’, zei trainer Fons Groenendijk tijdens de laatste persconferentie voor de wedstrijd.

Vermoedelijke opstelling:

Groenendijk gaat tegen FC Groningen in drie linies wijzigingen doorvoeren. Meissner is de vervanger van Beugelsdijk en David speelt op de plek van Ebuehi (geschorst). Falkenburg speelt op de plek van Immers en Johsenn neemt de plek van Falkenburg over.





Eerder dit jaar speelde ADO een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Dat werd een doelpuntenspektakel.

In 1999/2000 won ADO Den Haag in het Zuiderpark met 2-1 van FC Groningen.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Groningen is zaterdagavond vanaf 18.30 uur live te volgen via 89.3 FM Radio West en de social media-kanalen van Omroep West Sport.