Werkstraf voor vrouw die stoel naar advocaat gooide

DEN HAAG - Een vrouw die tijdens een rechtszitting een stoel naar een advocaat gooide, heeft vrijdag een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur gekregen. Ook moet zij het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 400 euro betalen. De advocaat raakte gewond aan haar arm.

Een dag nadat de rechtbank in Den Haag had aangekondigd de stoelen in de rechtszalen aan elkaar vast te maken, om te voorkomen dat er mee gegooid zou worden, ging het mis. Bij een zitting over een ouderschapsplan op 2 februari liepen de emoties zo hoog op, dat de verdachte een stoel gooide in de richting van haar ex-man. Daarna probeerde ze hem aan te vliegen.

Maar tussen de vrouw die de stoel gooide en haar ex-man zat het slachtoffer. De vrouw van 29 jaar uit Almere trad op als advocaat van de ex. Zij hield aan het incident een gekneusde arm over. Ook heeft zij nog altijd last van psychische klachten. Hierdoor heeft de vrouw een aantal maanden niet kunnen werken omdat ze zich niet meer veilig voelde in de rechtszaal.



'Zwart voor mijn ogen'

De verdachte vertelde vrijdag dat haar woede gericht was tegen haar ex-man en dat het niet de bedoeling was om de advocaat te raken. 'Het werd zwart voor mijn ogen', zei ze. De vrouw was bang dat de rechter haar kinderen zou afnemen, verklaarde ze tijdens de zitting.

Het Openbaar Ministerie geloofde de vrouw niet. Volgens de officier van justitie richtte zij haar pijlen bewust op de advocaat. Ook vond de officier dat ze had kunnen weten dat de stoel de advocaat zou raken. 'Als je een stoel gooit naar je man, dan zit daar eerst de advocaat. Dan raak je dus ook als eerst de advocaat', zei de officier. Zij eiste 120 uur werkstraf waarvan 60 uur voorwaardelijk.



'Ongeluk'

De advocaat van de vrouw betoogde dat het incident een 'ongeluk was'. Hij betreurde dat de 29-jarige vrouw gewond was geraakt, maar vroeg toch vrijspraak voor zijn client.

De rechter sprak de vrouw streng toe. 'Ook een stoel die u in de richting gooit van meneer gaat langs het slachtoffer.' Ze benadrukte dat ze het niet acceptabel vond dat er geweld werd gebruikt in de rechtszaal. Ook het verliezen van haar zelfbeheersing vond de rechter geen excuus: 'Dit is gedrag is niet acceptabel.'



Slachtoffer blij

Het slachtoffer was blij met de veroordeling. Ze vond het een goed signaal dat de vrouw gestraft werd. Ze hoopt hiermee de zaak achter zich te laten en weer verder te kunnen met haar werk.

