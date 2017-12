Eerste bomen geplant van bos met 10.000 bomen in Oegstgeest

OEGSTGEEST - In Oegstgeest is vrijdag een begin gemaakt met het aanleggen van een nieuw bos dat ongeveer vijf voetbalvelden groot moet worden. Het bos komt rond de Klinkenbergerplas en wordt deels gesponsord door het bedrijfsleven. Daardoor kan de gemeente Oegstgeest meer en grotere bomen planten, waardoor het sneller een echt bos wordt.

De Oegstgeestse wethouder Jos Roeffen plantte samen met De Stichting Trees for All de eerste grote den in het gebied. Trees for All ontwikkelt en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzaamheid. 'We zijn heel blij met de hulp van Trees for All', zegt Roeffen. Door de bemiddeling van de stichting hebben een aantal grote bedrijven zoals Arriva, Bever en Aquacell het bos financieel gesteund.

'We hadden op zich wel geld, maar dankzij de steun van de bedrijven kunnen we nu veel sneller een groot, robuust bos realiseren’, aldus Roeffen. In totaal komen er rond de Klinkenbergerplas 10.000 bomen te staan. De aanplant van het bos maakt deel uit van een complete herinrichting van het gebied, die volgend voorjaar wordt afgerond.

