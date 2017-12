Deel dit artikel:











Auto te water langs N206 bij Zoeterwoude Foto: John van der Tol

ZOETERWOUDE - Op de N206 tussen Leiden en Zoetermeer is ter hoogte van Zoeterwoude een auto te water geraakt. De weg was even helemaal afgesloten, maar er is weer één rijstrook vrij.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie meldt dat de enige inzittende van de auto ter controle naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie regelt het verkeer over de enige vrije rijstrook. Er is nog veel vertraging. Automobilisten worden geadviseerd om te rijden via de N11.