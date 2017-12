Deel dit artikel:











N206 weer open nadat auto te water raakte Foto: John van der Tol

ZOETERWOUDE - De N206 bij Zoeterwoude is weer open. De weg was vrijdagavond voor een deel afgesloten, nadat een auto in de sloot belandde.

De politie meldt dat de enige inzittende van de auto ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. In eerste instantie was de weg tussen Leiden en Zoetermeer in beide richtingen dicht. Later werd één rijstrook vrijgegeven. De politie heeft het verkeer geregeld.