[VIDEO] Verslaggever Curt Fortin haalt pietendiploma

Sinterklaas logeert bijna twee weken in het Huis van Sinterklaas in de Waag in Leiden. Iedere middag kunnen kinderen de goedheiligman en de Pieten ontmoeten. Daarnaast zijn er ook vele activiteiten voor de kinderen. Van knutselen in de knutselkamer tot klimmen op het oefendak, het volbrengen van de speurtocht, dansen op Sinterklaasmuziek en natuurlijk het behalen van je eigen pietendiploma.

