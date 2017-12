Toekomstige rol omstreden keurmeester AD-haringtest onduidelijk: 'Hij zit er een beetje doorheen'

DEN HAAG - Het AD neemt de haringtest onder de loep door de recente kritiek die de krant kreeg op de test. Of omstreden keurmeester Aad Taal nog een rol krijgt in de haringtest, is niet duidelijk. 'Hij zit er een beetje doorheen', vertelde hoofdredacteur Hans Nijenhuis vrijdag in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Econoom Ben Vollaard zei vorige maand dat de haringtest doorgestoken kaart is. Volgens hem scoren haringboeren die aangesloten zijn bij groothandel Atlantic op Scheveningen gemiddeld veel hoger dan winkeliers die hun vis ergens anders bestellen. Saillant detail: één van de keurmeesters van de AD-test, Aad Taal, geeft cursussen bij Atlantic.

Naar aanleiding van de kritiek onderzoekt het AD of de jaarlijkse haringtest moet veranderen. 'De kritiek overviel ons nogal', vertelt Nijenhuis aan Omroep West. 'We hebben ons verdedigd en zijn daarna gaan kijken of er dingen zijn die verbeterd kunnen worden. De test blijft waarschijnlijk niet honderd procent zoals 'ie nu is.' Vrijdag overlegde de hoofdredacteur over hoe een zo goed en objectief mogelijke haringtest gehouden kan worden.



Minder negatief

'Het onderzoek naar mogelijke aanpassingen wil niet zeggen dat we het fout doen', aldus de hoofdredacteur. Wel vindt hij het dus belangrijk om goed te kijken wat er beter kan. Dat komt volgens hem mede doordat de impact van de test wel heel groot is geworden. 'We willen niet de levens van ondernemers verwoesten. Wij willen gewoon een test die de consument helpt kiezen. Waar kan je nou de lekkerste haring halen?'

En wat zou er dan beter kunnen? 'Het smeuïge commentaar kan minder negatief. Negatief past niet bij ons. En vandaag heb ik bijvoorbeeld geleerd dat nieuwe haring in de eerste week anders is dan nieuwe haring in de derde week, dus wanneer je test kan al bepalen hoeveel kans je maakt. Nu ik dat weet kan ik dat aanpassen.'



'Kritiek gaat je niet in de koude kleren zitten'

Het is nog niet duidelijk of er in de toekomst nog een rol is voor de omstreden keurmeester Aad Taal in de haringtest. 'Ik ben vanmorgen bij Aad geweest en hij zit er een beetje doorheen', zegt Nijenhuis. 'Hij baalt er stevig van, want op straat en in de kerk wordt hij erop aangesproken en aangekeken.'

Nijenhuis staat wel achter de keurmeester: 'Ik ben overtuigd van zijn oprechtheid en integriteit. Tegelijkertijd moet je constateren dat het ook niet goed voelt als een slager zijn eigen vlees keurt, al is het een hele goede slager en is zijn vlees goed.' De hoofdredacteur weet niet of de keurmeester er zelf nog wel zin in heeft. 'We zijn nog met hem in gesprek en zijn vrouw maakt zich ook zorgen. Die kritiek gaat je niet in de koude kleren zitten.'

