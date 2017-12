Deel dit artikel:











Zelfmoord Slobodan Praljak: hartfalen door gif kaliumcyanide Praljak neemt het gif | Beeld: EVN

DEN HAAG - De Kroatische oud-generaal Slobodan Praljak is vermoedelijk overleden door hartfalen nadat hij kaliumcyanide had gedronken. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de sectie op zijn lichaam, laat het Openbaar Ministerie vrijdagavond weten. Praljak nam woensdag een slok van een vloeistof nadat het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag hem tot twintig jaar cel had veroordeeld wegens oorlogsmisdaden.