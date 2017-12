Deel dit artikel:











Vlak na elkaar twee ongelukken op Henegouwerweg Waddinxveen Foto: AS Media Foto: AS Media

WADDINXVEEN - Op de Henegouwerweg in Waddinxveen zijn vrijdagavond kort na elkaar twee ongelukken gebeurd. Eerst raakte een auto van de weg en kwam onderaan de dijk tot stilstand. Even later botsten twee andere auto's frontaal op elkaar.

Voor het tweede ongeval, dat rond 21.30 uur gebeurde, zijn veel hulpdiensten opgeroepen. Er is een traumahelikopter ingezet en de brandweer is ter plaatse om een bekneld slachtoffer te bevrijden. Door de aanrijding tussen de twee auto's is één van de wagens op zijn kop op de weg terecht gekomen. De ravage is groot. Beide bestuurders zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

Van de dijk Rond 21.15 uur raakte op dezelfde Henegouwerweg een auto in de slip en kwam onderaan de dijk tot stilstand. Volgens een politiewoordvoerder is gladheid de mogelijke oorzaak van dat ongeluk.