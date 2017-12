Deel dit artikel:











Auto's in beslag genomen tijdens controle in Alphen a/d Rijn Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een grote politiecontrole in Alphen aan den Rijn is op 17 van de 68 gecontroleerde auto's beslag gelegd door de Belastingdienst. Er is voor ruim 7700 euro aan belastingschulden geïnd. Zes auto's zijn ter plekke weggesleept.

De controle werd vrijdag gehouden op een parkeerterrein bij de Bijlen in Alphen aan den Rijn. De politie werkte samen met de Belastingdienst, de Douane en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Naast de in beslag genomen auto's deelde de politie boetes uit voor door rood rijden, rijden zonder rijbewijs, losse accu's, gladde banden of rijden met beslagen ruiten. Ook werd er voor bijna 1500 euro aan openstaande boetes geïncasseerd.