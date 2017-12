Deel dit artikel:











Ravage op Moordrechtboog (N457) na ongeluk, weg blijft tot in de avond dicht Foto: AS Media

MOORDRECHT - Op de Moordrechtboog (N457), tussen Moordrecht en Waddinxveen, is zaterdagochtend vroeg een vrachtwagen tegen de vangrail gebotst. De ravage op de weg is groot en de aanhanger van de vrachtwagen is gekanteld. De weg blijft zaterdag nog de hele dag dicht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De ANWB dacht eerder dat de Moordrechtboog, ter hoogte van de A12, in beide richtingen tot 14.00 uur dicht zou blijven. LEES OOK: KNMI waarschuwt voor mist en gladheid