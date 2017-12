Rijnsburgse Boys strikt Wilfred van Leeuwen als coach

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft in Wilfred van Leeuwen een nieuwe trainer voor volgend seizoen gevonden. De tweededivisionist en de huidig coach van FC Eindhoven gaan een samenwerking voor twee jaar met elkaar aan.

Van Leeuwen, die vrijdag bekend maakte na dit seizoen te vertrekken bij FC Eindhoven, werd de voorbije weken al aan Rijnsburg gekoppeld. De club bracht twee weken geleden naar buiten afscheid te nemen van trainer Pieter Mulders. Zijn aflopende contract wordt niet verlengt, omdat de club volgens technisch manager Gerrit Pauw toe is aan een 'ander type trainer'.

Rijnsburg spreekt nu haar vertrouwen uit in Van Leeuwen, die geen onbekende is in de regio. Voor zijn Jupiler League-avontuur bij FC Eindhoven, was hij van 2013 tot de zomer van 2017 trainer van het Noordwijkerhoutse VVSB. Daarmee schopte hij het in het seizoen 2015/2016 tot de halve finales van het KNVB Bekertoernooi.



Voetbalwalhalla

'Ik ben geboren in Sassenheim, in het hart van de Bollenstreek, het voetbalwalhalla van Nederland. In die streek is Rijnsburgse Boys één van de mooiste clubs. Als bij zo'n vereniging de trainersfunctie vrijkomt, is de keus dus niet zo moeilijk', reageert Van Leeuwen op de website van Rijnsburgse Boys.

Sollicitaties

De oefenmeester vindt zijn toekomstige club 'geen stap terug' in vergelijking met FC Eindhoven. 'Rijnsburgse Boys is een goed georganiseerde club met een ambitieus bestuur, een grote achterban en een goede staf en technische commissie. Bovendien is het ook nog eens dichtbij Den Haag, waar het grootste deel van mijn leven zich afspeelt. Daarom ben ik heel blij dat we rond zijn gekomen.'

Gerrit Pauw, bestuurlsid technische zaken bij Rijnsburgse Boys, stelt dat de club 'tientallen sollicitaties' binnen heeft gekregen. 'Wilfred van Leeuwen was voor ons de beste kandidaat. Hij voldoet perfect aan de door ons opgestelde profielschets, waarin we het diploma coach betaald voetbal als een belangrijke pré hadden opgenomen.'