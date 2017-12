LIVEBLOG: ADO Den Haag - FC Groningen

DEN HAAG - ADO Den Haag krijgt zaterdagavond in speelronde 14 bezoek van FC Groningen. Een duel tussen de nummers 11 en 13 op de ranglijst. De Hagenaars hebben vijf punten meer dan de ploeg uit het hoge noorden. Vorig weekend incasseerden beide teams een nederlaag. ADO verloor met 2-0 van Vitesse, Groningen ging met 0-2 onderuit tegen landskampioen Feyenoord.

De aftrap van de wedstrijd is om 18.30 uur in het Cars Jeans Stadion. Alles over het duel is te volgen via 89.3 FM Radio West, dit liveblog en de social media-kanalen van Omroep West Sport.