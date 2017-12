Overvaller neemt plastic tas vol geld mee van tankstation Zoetermeer

Tankstation Muzieklaan in Zoetermeer (Foto: GoogleMaps)

ZOETERMEER - Een tankstation aan de Muzieklaan in Zoetermeer is zaterdagochtend overvallen. De overvaller ging er met een plastic tas vol geld vandoor. Dat meldt de politie.

De donkergeklede man met een bedekt gezicht was het tankstation binnengelopen en had na bedreiging van het personeel onder andere geld meegenomen. De man was vervolgens te voet gevlucht.

De politie startte een zoektocht, maar de overvaller werd niet meer gevonden. De politie is op zoek naar getuigen van de overval.

