Opstelling ADO Den Haag: Meissner, David en Gorter in basis tegen FC Groningen

DEN HAAG - Fons Groenendijk heeft flink moeten sleutelen aan zijn basiselftal. Tom Beugelsdijk keerde vorige week terug van een schorsing, maar is er tegen FC Groningen zaterdag niet bij. Donderdag liep de verdediger tijdens de training een nog onbekende blessure bij zijn hamstring op. Hij moet het duel vanaf de tribune aanschouwen. Ook Tyronne Ebuehi en Lex Immers zijn er niet bij. Zij zijn geschorst.

In drie linies heeft Groenendijk daarom wijzigingen door moeten voeren. Thomas Meissner vervangt Beugelsdijk in het hart van de defensie. Rechtsachterin staat Trevor David op de plaats van Ebuehi en Danny Gorter speelt op het middenveld op de plek van Immers.

Voorin mogen Sheraldo Becker en Melvyn Lorenzen opnieuw starten van trainer Groenendijk. Bjorn Johnsen bezet de spitspositie.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; David, Meissner, Kanon, Meijers; Gorter, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Lorenzen.

Opstelling FC Groningen: Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis, Doan, Bacuna, Drost; Idrissi, Van Weert.

ADO Den Haag - FC Groningen live op 89.3 FM Radio West

Het eredivisieduel ADO Den Haag - FC Groningen is vanaf 18.30 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl doet verslag vanuit het Cars Jeans Stadion. Oud-speler Danny Buijs is co-commentator. De wedstrijd is ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram.

LEES OOK: Cultheld Tom Beugelsdijk ziet nieuw huwelijk met ADO Den Haag wel zitten