Derde divisie: Scheveningen blijft steken op punt, lekker weekend voor Quick Boys Foto: Orange Pictures

REGIO - Scheveningen is zaterdag op bezoek bij Capelle voor de vierde keer dit seizoen tegen een gelijkspel aangelopen. Nadat Tim Peters de bezoekende ploeg na ruim een uur spelen aan de leiding had gebracht, zorgde Boris Letterie niet veel later voor de gelijkmaker: 1-1.

Het duel tussen de nummers 14 en 16 kwam langzaam op gang. Samir El Moussaoui leek Scheveningen eerder in het duel al op voorsprong te schieten, maar hij zag zijn goal afgekeurd worden vanwege buitenspel. Toen Peters uiteindelijk alsnog de openingstreffer maakte, was de vreugde van korte duur. Binnen vijf minuten stond het alweer gelijk. Competitiegenoot Quick Boys zette DVS '33 met 0-3 aan de kant. De Katwijkers stelden orde op zaken na de nederlaag tegen Capelle vorige week. Yordi Teijsse was op dreef en liet de meegereisde supporters al na twee minuten spelen juichen. Nog voor rust werd de marge door Reda Kharchouch verdubbeld.

Open wedstrijd Gespeeld was de wedstrijd, ondanks de 0-2 voorsprong van Quick Boys, nog niet. DVS '33 stichtte het nodige gevaar, maar kreeg de bal niet in het doel. Teijsse lukte dat vijf minuten voor tijd wel. Met zijn tweede van de middag besliste hij daarmee het duel definitief. Scoreverloop Capelle - Scheveningen 1-1 (0-0): 0-1 Peters, 1-1 Letterie Scoreverloop DVS '33 Ermelo - Quick Boys 0-3 (0-2): 0-1 Teijsse, 0-2 Kharchouch, 0-3 Teijsse