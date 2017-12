Jonge straatrovers duwen pizzabezorger van fiets

DEN HAAG - Twee jongens hebben vrijdagavond op de Rijswijkseweg in Den Haag een pizzabezorger van zijn fiets geduwd en hem beroofd van zijn geld en persoonlijke eigendommen.

De 17-jarige Rijswijkse pizzabezorger vertelde de politie vlak na het incident dat hij door twee lichtgetinte jongens van zijn bezorgfiets was geduwd en werd bedreigd. Toen een voorbijganger kwam aanlopen gingen de twee er met de buit vandoor en renden de Rijswijkseweg over en gingen de Cylinderstraat in.

De politie is nog op zoek naar de twee jongens.