Alphenaren strijden met petitie voor behoud huisartsenpost in nacht

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ruim 1700 mensen hebben binnen één dag een petitie ondertekend voor het behouden van de huisartsenpost in de nachtelijke uren in Alphen aan den Rijn. Vrijdag werd bekend dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke sluiting van de huisartsenposten in de Alrijne Ziekenhuizen in Alphen en Leiderdorp.

Gemiddeld maken drie a vier mensen 's nachts gebruik van de posten en de kosten om ze open te houden zijn hoog. De huisartsenvereniging Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) kwam daarom zelf met een plan om de posten anders in te richten. In dat plan zou er een nieuwe huisartsenpost komen bij het LUMC in Leiden, de posten in Alphen en Leiden zouden dan in de nachturen sluiten. Er blijft een dokter met chauffeur beschikbaar in Alphen en Leiderdorp om naar mensen toe te gaan die zelf niet in staat zijn om naar de nieuwe post te komen.

De mogelijke sluiting houdt de gemoederen in Alphen flink bezig. Onder de petitie en op social media reageren veel Alphenaren verbolgen. Ook hebben meerdere lokale politieke partijen al aangegeven dat zij een sluiting niet zien zitten, al hebben zij geen directe invloed op een eventuele sluiting.



'Nog geen definitief besluit'

Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen over de nachtelijke sluiting en dat alle opties nog in samenwerking met de SHR worden onderzocht.