Herdenkingsplek op Haagse Markt voor vermoorde marktkoopman Olaf

DEN HAAG - Op de Haagse Markt is zaterdag een herdenkingsplek ingericht voor de bekende marktkoopman Olaf. De 59-jarige man werd in de nacht van woensdag op donderdag in een huis aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag om het leven gebracht.

Olaf was een bekende op de Haagse Markt, waar hij regelmatig te vinden was. Zijn collega’s kunnen het maar moeilijk geloven. 'Dit sloeg natuurlijk in als een bom', zegt een collega. 'Het was wel een soort van icoon voor de markt door zijn manier van doen. Het was een toffe gozer.'

Om stil te staan bij het overlijden van Olaf, is er nu dus een speciaal plekje op de Haagse Markt gecreëerd. Mensen kunnen er bloemen leggen, een condoleanceregister tekenen en herinneringen ophalen.



Onderzoek

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in de Haagse Hemsterhuisstraat. De politie wil daar nog weinig over kwijt en is druk bezig met onderzoek. De 59-jarige vrouw van Olaf zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar man.

LEES OOK: Tranen op Haagse Markt na moord op Olaf: 'Het was een supergozer'