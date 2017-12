Deel dit artikel:











Zieke kinderen rijden in zeldzame auto's bij Sint Verbindt Rally Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Even konden ze alles vergeten. Zo'n 75 kinderen met een zeldzame ziekte mochten zaterdag tijdens de Sint Verbindt Rally in bijzondere auto's zitten. De rally reed iangs verschillende plaatsen, waaronder het Cars Jeans stadion in Den Haag.

Voor veel kinderen komt er een droom uit. Zo ook voor de 9-jarige Thom, die aan een spierziekte lijdt. 'Deze heeft een Ferrarimotor, dat is het leuke. Ik geniet er echt van!' vertelt hij glunderend. De rally werd georganiseerd door het Zeldzame Ziekten Fonds. Deze stichting wil meer aandacht voor zeldzame ziekten en zamelt geld in voor onderzoek en dagjes uit voor lotgenoten.

12.000 euro Niet alleen een leuke dag voor de kinderen, maar ook voor de bestuurders. 'Ik heb vandaag een hele goede navigator bij me, Angel, en samen zijn we op de goede plaats gekomen', vertelt autocoureur Jan Lammers, die ambassadeur is van het Zeldzame Ziekten Fonds. Angel zit glunderend naast hem in de auto. 'Het is leuk om families en kinderen een leuke dag te bezorgen', aldus de coureur. Na afloop van de rally was er nog een groot sinterklaasfeest met cadeautjes voor de kinderen. Ook werd de opbrengst van de rally bekend: 12.000 euro.