Ondermaats ADO niet opgewassen tegen FC Groningen

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdagavond een teleurstellende thuisnederlaag voor de kiezen gekregen. In het Cars Jeans Stadion was FC Groningen te sterk voor de zwak spelende Hagenaars: 0-3. Het gemis van de geblesseerde Tom Beugelsdijk en de geschorste Lex Immers deed zich voelen bij ADO.

FC Groningen heeft voor het eerst dit eredivisieseizoen buitenshuis gewonnen. De formatie van coach Ernest Faber naderde het in de middenmoot staande ADO daardoor tot op twee punten.

De openingstreffer viel in de extra tijd van de eerste helft. Ritsu Doan was er verantwoordelijk voor. Voor de Japanner was het zijn tweede treffer van het seizoen. Hij strafte balverlies bij ADO-achterin af.

Beheerst

Ongeveer een kwartier voor het einde liepen de gasten verder uit. Oussama Idrissi schoot beheerst raak. Voor hem was het de vierde van het seizoen. Een fraai uitgespeeld doelpunt van Juninho Bacuna zorgde kort voor tijd voor de definitieve beslissing.

0-1 Doan (45+1'), 0-2 Idrissi (74'), 0-3 Bacuna (89')

ADO Den Haag: Zwinkels; David, Meissner (Hooi, 78'), Kanon, Meijers; Gorter (Falkenburg, 58'), El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Lorenzen (Duplan, 22')

FC Groningen: Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis (Reijnen, 90'), Doan (Antuna, 70'), Bacuna, Drost; Idrissi, Van Weert (Veldwijk, 69')

Gele kaarten: Memisevic, Te Wierik, Antuna (FC Groningen)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Gözübüyük

Toeschouwers: 10.416 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)