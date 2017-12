Giovialli Serbony bezorgt Rijnsburgse Boys de zege bij TEC

RIJNSBURG - De enkelblessure van concurrent Donny van Oijen biedt voor Giovalli Serbony perspectief op eerherstel. Die kans heeft de spits zaterdagavond met beide handen aangegrepen. Mede dankzij zijn twee goals zegevierde Rijnsburgse Boys op bezoek bij TEC, wat voor 'de Uien' alweer de zevende winstpartij in acht wedstrijden betekende.

Serbony scoorde vlak voor en vlak na rust in Tiel. Een hattrick was hem niet gegund, hoewel hij wel een derde doelpunt had kunnen maken uit een vrije trap van aanvoerder Wesley Goeman.

In de slotfase moest Rijnsburgse Boys-doelman Virgil Deen, vervanger van de twee dagen eerder vader geworden Richard van Nieuwkoop, een treffer incasseren van Robby Holder. In blessuretijd besliste Goeman het duel definitief.

Scoreverloop TEC - Rijnsburgse Boys 1-3 (0-1): 0-1 Serbony, 0-2 Serbony, 1-2 Holder, 1-3 Goeman