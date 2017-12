Deel dit artikel:











Vermiste autistische en dove jongen mogelijk in Zoetermeer Abdullah liep weg uit Schiedam (Foto: Politie Zoetermeer)

ZOETERMEER - De sinds vrijdagavond vermiste Abdullah uit Schiedam is mogelijk in Zoetermeer. Dat meldt de politie. De 15-jarige jongen is doof en autistisch en heeft medicijnen nodig.

Abdullah is zonder jas aan te trekken vertrokken vanaf de Obrechtstraat in Schiedam. De politie meldt zaterdagavond dat de jongen mogelijk in Zoetermeer is. Abdullah draagt een crèmekleurig overhemd met blauwe ruitjes en loopt op zwarte schoenen. De politie roept iedereen op die meer weet contact op te nemen.