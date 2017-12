Handbal: Oranje-vrouwen verliezen van Zuid-Korea op WK

REGIO - De Nederlandse handbalsters hebben in hun openingswedstrijd van het WK in Duitsland een gevoelige nederlaag geleden. Aziatisch kampioen Zuid-Korea bleek in Leipzig ongedacht sterk en won met 24-22. Bij rust stond Oranje, met onder meer Yvette Broch uit Monster en Danick Snelder uit Pijnacker, al achter met 14-11.

Het team van bondscoach Helle Thomsen haalde niet niveau dat nodig is om een tegenstander de wil op te leggen. Integendeel, het lepe Zuid-Korea vond te makkelijk de gaten in de dekking. Nederland leunde in de aanval te veel op de schotkracht van Lois Abbingh. Ze maakte liefst elf treffers, maar die topscore bleek niet afdoende een valse start van Oranje te voorkomen.

Zuid-Korea is een niet te onderschatten tegenstander. Dat wist Nederland vooraf, want in de voorgaande twaalf onderlinge ontmoetingen won het pas één keer. Dat was op het WK van 2005. De vorige wedstrijd tussen beide landen was op de Olympische Spelen van Rio en eindigde in een gelijkspel.



Groot

Met de van een blessure herstelde Nycke Groot in de basis begon Oranje goed. Haar eerste actie was een loepzuivere pass op Debbie Bont, die vanuit de rechterhoek de score opende. Groot scoorde zelfde de tweede voor Oranje. In het tweede deel van de eerste helft gaf de ploeg echter het initiatief volledig uit handen en boog Zuid-Korea een achterstand van 7-9 om in een voorsprong van 14-10.

Onder aansporing van Abbingh, die er vanaf de tweede lijn vijf ballen achter elkaar in smeet, keerden de kansen en kwam Nederland weer voor: 19-17. Maar de Koreaanse ploeg, met op de cirkel de opvallend grote en makkelijk scorende Kang Eunhye, liet zich niet wegzetten en werkte zich weer voorbij Oranje 21-19. In slotfase bleek de Nederlandse ploeg onmachtig de achterstand goed te maken.

Zondag is China de tweede tegenstander in de groepsfase.



'Nog een lange weg te gaan'

Niet te lang stilstaan bij deze nederlaag. Dat zei bondscoach Helle Thomsen. 'Op het EK van een jaar geleden verloren we ook de openingswedstrijd, toen van Duitsland. Dat toernooi haalden we de finale', relativeerde de Deense op Ziggo Sport. 'Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We zijn duidelijk nog niet in de vereiste vorm.'

Thomsen zag dat Oranje veel problemen had met de aanval. 'We probeerden wel hun snelle spel te ontregelen en meer zelf te scoren uit de snelle uitbraak, maar dat kregen we niet goed voor elkaar. Het is goed dat we zondag meteen weer een wedstrijd spelen tegen China. Dan kunnen we niet lang blijven hangen bij deze nederlaag.'

De eerste vier uit de groep van zes plaatsen zich voor de knock-outfase.