Basketbal: ZZ Leiden breidt recordreeks uit in Amsterdam ZZ Leiden-speler Jessey Voorn. (Foto: Orange Pictures_

LEIDEN - Er staat nog steeds geen maat op de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden. Ook de achtste wedstrijd werd zaterdagavond in winst omgezet, waarmee het record van de beste seizoensstart nog scherper is gesteld. Deze keer moest Apollo in Amsterdam buigen voor de in bloedvorm verkerende Leidenaren: 64-83.

ZZ Leiden ging moeizaam van start, maar herpakte zich nog in het eerste kwart. Dat leidde tot een voorsprong van acht punten (17-25). Bij rust stond het 34-47 voor de bezoekers. Daarna liep de Leidse koploper van coach Paul Vervaeck uit naar 48-69 in de derde periode, waarmee Apollo gezien was. VIDEO: Basketballer Carrington Love stuwt ZZ Leiden naar grote hoogten