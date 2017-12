Schaatsen: Kai Verbij wint 1000 meter in Calgary, zilver voor Kjeld Nuis

HOOGMADE - Schaatser Kai Verbij uit Hoogmade heeft bij de wereldbeker in Calgary de 1000 meter op zijn naam geschreven. De wereldkampioen op de sprintvierkamp finishte in een tijd van 1.06,93. Daarmee was hij een fractie langzamer dan Pavel Koelizjnikov (1.06,88). De Rus werd echter gediskwalificeerd wegens het onreglementair verlaten van zijn baan.

Kjeld Nuis uit Zoeterwoude, wereldkampioen op deze afstand, pakte door de sanctie tegen Koelizjnikov zilver met een tijd van 1.06,96. Het brons ging naar de Noor Havard Lorentzen (1.06,98).

Verbij eindigde eerder dit seizoen twee keer als tweede op de 1000 meter in de wereldbeker, een keer achter Koelizjnikov en een keer achter Lorentzen. 'Ik rijd heel stabiel, eigenlijk weer tweede', liet de topsprinter van Team Plantina lachend weten. 'Die echte overwinning komt nog wel. Maar diskwalificatie hoort erbij. Koelizjnikov was 0,05 seconde sneller, maar de regels moeten nu eenmaal worden toegepast.'



Verkoudheid

Nuis was bij de eerste wereldbekers (zevende en vierde op de 1000 meter) niet topfit. Hij worstelde met een hardnekkige verkoudheid. In Calgary voelde hij de kracht en de snelheid terugkomen. In zijn spannende race tegen Koelizjnikov kwam de Hoogmadenaar in de eindfase nog net een beetje inhoud tekort.

'Ik had deze medaille even nodig, maar van mijn tijd word ik niet vrolijk', merkte Nuis zelfkritisch op. 'Met 16,35 opende ik harder dan ooit, maar dan moet ik sneller rijden dan 1.06,96. Ik heb hier niet voor niets het baanrecord staan op 1.06,51. Ik voel dat er meer inzit, maar het komt er nu nog niet uit.'

Thomas Krol (zevende in 1.07,57) en Pim Schipper (negende in 1.07,66) reden een persoonlijk record. Hein Otterspeer uit Gouda won in de B-divisie met een persoonlijke toptijd van 1.07,14.

