Korfbal: Fortuna en TOP winnen, Avanti verliest Fortuna-speelster Eva van der Zon (rechts) verdedigt. (Foto: Orange Pictures)

DELFT - Fortuna/Delta heeft zaterdagavond in de Korfbal League gewonnen van KCC. In eigen hal was het Delftse team veel te sterk: 22-15. Door de winst voert Fortuna nu het rechterrijtje van de ranglijst aan.

Regerend landskampioen TOP/Solar Compleet schreef de tweede seizoensoverwinning bij. Dat gebeurde op bezoek bij KZ, zij het heel nipt. De formatie uit Sassenheim trok in Koog Zaandijk een zwaarbevochten 23-24 zege over de streep. Avanti staat na vier speelronden puntloos onderaan. De promovendus uit Pijnacker kwam er in Friesland niet aan te pas tegen LDODK. De teller stopte bij 44-20.