Deel dit artikel:











Fons Groenendijk teleurgesteld in ADO: 'Het moet heel snel anders' Fons Groenendijk tijdens ADO - FC Groningen. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Een heel vervelende avond. Tot die gezamenlijke conclusie komen trainer Fons Groenendijk en doelman Robert Zwinkels over de misstap die ADO Den Haag zaterdagavond maakte tegen FC Groningen (0-3). 'Het oogde nooit als een team, het was een beetje los zand allemaal', aldus Groenendijk in gesprek met Omroep West.

'En als je dan je normale niveau niet haalt, dan blijft er van ADO natuurlijk ook niet zo heel veel over', voegt hij daaraan toe. De oefenmeester wil het ontbreken van de geschorste Lex Immers niet als excuus gebruiken. 'Het is te makkelijk om alles op zijn afwezigheid te schuiven. Dan moeten andere jongens opstaan.' In een opsomming constateert keeper Zwinkels dat ADO het heeft laten afweten. 'Aan de bal heel matig, in de communicatie en verdedigend matig. In alle aspecten kwamen we gewoon tekort.' Groenendijk: 'Willen wij dit kalenderjaar met een goed gevoel afsluiten, dan moet het heel snel anders. Dit was een wanprestatie, een collectief falen.' LEES OOK: Ondermaats ADO niet opgewassen tegen FC Groningen